Жена "Холостяка" Григория Решетника Кристина поделилась, что ее удивляет в последнее время в спортзалах Киева.

Как пишет Politeka.net, супруга знаменитого телеведущего "Холостяка" и "Холостячки" Григория Решетника также активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Кристина - мама троих маленьких сыновей, всегда старается держать себя в форме и не забывает о тренировках.

В этот раз она по-доброму подколола украинцев, которые ходят в спортзал по понедельникам.

«Людей в зале столько, что необычно 😄 Люди возвращаются в Киев, или начинают жизнь с понедельника )) и это прекрасно, потому что работа над собой организует и придает жизненные силы 🏃🏻‍♀️ Вы тоже любите начинать жизнь с понедельника? :)» - подшутила Кристина под новыми кадрами.

В сети приняли делиться мнением, в том числе и супруг Кристины – Григорий: «Когда ты все успеваешь 🤪 Лю 😘

«Когда живешь в любви и согласии, успеваешь все.); Иногда не нужно ждать понедельника, а действовать в тот же момент;); И это мама троих детей :); 😂мой понедельник начался 30 лет назад ☝️🦾😂

Говорят, кто много себя фоткает, что этим людям не хватает внимания. 🤨 Вы согласны?».

Ранее Кристина решила рассказать о проблеме, которая случилась после выходных.

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