На своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати особливий вінегрет.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Запечений буряк 700 г

Запечена картопля 500 г

Запечена морква 400 г

Зелений горошок 300 г (можна відварити заморожений)

Маринований огірок 300 г

Квашена капуста 300 г

Зелена цибуля 100 г

Сіль 20 г

Запашна олія 100 г

"Миємо та запікаємо овочі на температурі 160-180 градусів до їх готовності, звичайно, картопля запечеться швидше, потім морква і довше всіх будете запікати буряк. Чищені овочі нарізаємо кубиком який вам довподоби, також ріжемо маринований огірок та цибулю. Далі найцікавіше! Квашену капусту руками віджимаємо від зайвої вологи, декілька разів перерізаємо її щоб вона була не довга. На розігрітій сковорідці, гарно змащеній олією, обсмажуємо до гарної скоринки капусту!", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Далі залишається лише відправити все в одну миску та перемішати, посоливши та заправивши запашною олією.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Цікаво. Ніколи не клала в вінегрет капусту, ні в якому вигляді. Треба спробувати";

"Вінегрет не люблю, але цей обов'язоково приготую😉".

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