Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) - успішний український виконавець, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". А кілька років пара вирішила зв'язати свої стосунки узами шлюбу та зайнялися сольними кар'єрами. Останнім часом у мережі поповзли чутки, що пара розлучилася, адже разом не з'являлися деякий час. А тепер Олексій опублікував відео, де Настя презентувала свою нову пісню "Душа" у своєму Інстаграм.
Здавна наші предки вважали, що душа – це дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. ", - написав Потап.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ліша, у вас неймовірна душа! Слова і музика зачаровують, ну і Настя, звичайно, неймовірна";
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"Настя неймовірна красуня. Пісня та кліп дуже сильні. Браво!!";
"Дуже хороша пісня, мурашки по шкірі";
"Дуже душевно, аж мурашки";
"Дуже сильно. Настя молодчинка і вся команда. Душа співає";
"До сліз вразило, а це тільки шматочок прослухала. Браво!".
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