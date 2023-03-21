Олексій Потапенко (Потап) на тлі чуток про розлучення показав трепетне відео з Настею Каменським.

Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) - успішний український виконавець, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". А кілька років пара вирішила зв'язати свої стосунки узами шлюбу та зайнялися сольними кар'єрами. Останнім часом у мережі поповзли чутки, що пара розлучилася, адже разом не з'являлися деякий час. А тепер Олексій опублікував відео, де Настя презентувала свою нову пісню "Душа" у своєму Інстаграм.

Здавна наші предки вважали, що душа – це дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. ", - написав Потап.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ліша, у вас неймовірна душа! Слова і музика зачаровують, ну і Настя, звичайно, неймовірна";

"Настя неймовірна красуня. Пісня та кліп дуже сильні. Браво!!";

"Дуже хороша пісня, мурашки по шкірі";

"Дуже душевно, аж мурашки";

"Дуже сильно. Настя молодчинка і вся команда. Душа співає";

"До сліз вразило, а це тільки шматочок прослухала. Браво!".

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