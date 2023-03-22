Ліза Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів проєкту "Мастер Шеф", поділилася рецептом страви, від якої буде в захваті вся родина.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати неймовірно смачну курочку в апельсиновому соусі.

"Курка в апельсиновому соусі 🍊 - один з моїх улюблених рецептів. У моїй родині її з'їдають дуже швидко 😋, але це можна виправити - курочка легко готується 😉", - пише зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г курячого філе

2 апельсина

2 зубчики часнику

перець чилі

30 г борошна

15 г меду

10 мл рослинної олії

½ ч. л. сухого імбиру

сіль за смаком

Спершу потрібно підготувати м'ясо: помийте та просушіть куряче філе, наріжте його на невеликі шматочки, посоліть та відставте.

Далі готуємо маринад. Для цього натріть цедру половини апельсина, додайте сік із двох апельсинів, почавлений часник, дрібно нарізану 1/3 частину перцю чилі, мед та імбир. Посоліть і перемішайте все.

Обваляйте шматочки курки в борошні. Обсмажте їх на олії по 2 хвилини з кожного боку. Зніміть філе зі сковороди. Відправте на чисту пательню соус, а потім у соус покладіть шматочки курки і залиште уварюватися, щоб соус загуснув. Зніміть з вогню та подавайте.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Курочка просто шикарна! Ніжна, смачна, пахне на всю квартиру, і відірватися від неї точно неможливо! Велике спасибі за рецепт, тепер ця курочка точно з'являтиметься в нашому меню)";

"Це найсмачніша курка яку я пробувала у своєму житті. Завдяки вам вперше приготувала справжній соус, і він у мене вийшов! Курка в міру гостра, дуже соковита, а ще й дуже красива. Дякую вам за рецепт!".

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