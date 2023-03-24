На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Нова Каховка досі залишається під контролем окупантів. Генштаб впродовж двох годин спростував свою же заяву, що начебто росіяни вивели звідти свої підрозділи, вказавши на власну помилку і «некоректне використання наявних даних». Місцеві мешканці не підтверджували відхід росіян з міста від самого початку появи цієї новини.
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Крім того, ведуча розповіла, що британська Королівська родина влаштувала день уваги до України: Королю Чарльзу передали в подарунок картину (фото 9) 16-річної Софії з Таращі на відкритті штаб-квартири ЄБРР у Лондоні, він у відповідь заявив про своє бажання відвідати Україну, а його син Вільям, спадкоємець британського престолу, поспілкувався з українськими біженцями у Польщі (фото 10).
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