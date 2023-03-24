На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Нова Каховка досі залишається під контролем окупантів. Генштаб впродовж двох годин спростував свою же заяву, що начебто росіяни вивели звідти свої підрозділи, вказавши на власну помилку і «некоректне використання наявних даних». Місцеві мешканці не підтверджували відхід росіян з міста від самого початку появи цієї новини.

Журналісти агентства Франс Прес стали свідками, як росіяни обстрілюють Бахмут (відео 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця).

Українські партизани вивісили український прапор поблизу окупованого Судака в Криму (відео 3).

Також Марічка Падалко показала, як у російському Ярославлі палав завод, який виробляє двигуни для ядерних ракетних комплексів «Тополь М» (фото 7).

На Херсонщині під час артилерійського обстрілу росіян частково зруйнували будівлю Бериславської РДА (фото 8).

У Києві вирішили запровадити безкоштовне харчування в садках і школах для дітей з родин чинних військових, незалежно від їхньої реєстрації. А також дітям загиблих військових. Витрати візьмуть на себе київські платники податків – повідомили в КМДА.

Крім того, ведуча розповіла, що британська Королівська родина влаштувала день уваги до України: Королю Чарльзу передали в подарунок картину (фото 9) 16-річної Софії з Таращі на відкритті штаб-квартири ЄБРР у Лондоні, він у відповідь заявив про своє бажання відвідати Україну, а його син Вільям, спадкоємець британського престолу, поспілкувався з українськими біженцями у Польщі (фото 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.