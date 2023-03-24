На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Новая Каховка до сих пор остается под контролем оккупантов. Генштаб в течение двух часов опроверг свое же заявление, что якобы россияне вывели оттуда свои подразделения, указав на свою ошибку и «некорректное использование имеющихся данных». Местные жители не подтверждали уход россиян из города с самого начала появления этой новости.
Журналисты агентства Франс Пресс стали свидетелями, как россияне обстреливают Бахмут (видео 2 – чтобы посмотреть кадры, проскрольте новость до конца).
Украинские партизаны вывесили украинский флаг у оккупированного Судака в Крыму (видео 3).
Также Маричка Падалко показала, как в российском Ярославле пылал завод, производящий двигатели для ядерных ракетных комплексов «Тополь М» (фото 7).
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В Киеве решили ввести бесплатное питание в садах и школах для детей из семей действующих военных, независимо от их регистрации. А также детям погибших военных. Расходы возьмут на себя киевские налогоплательщики – сообщили в КГГА.
Кроме того, ведущая рассказала, что британская Королевская семья устроила день внимания Украине: Королю Чарльзу передали в подарок картину (фото 9) 16-летней Софии из Таращи на открытии штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне, он в ответ заявил о своем желании посетить Украину, а его сын Уильям, наследник британского престола, пообщался с украинскими беженцами в Польше (фото 10).
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.