Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків з головним героєм шоу "Холостяк" Микитою Добриніним, якому народила сина Лева, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала кілька милих фото. підписи залишила незвичне послання.

Як видно, на нових фотографіях Даша зображена у професійній фотостудії, вона кокетливо позує фотографу. Перед камерою блогерка з'явилася у закритій темній сукні з дрібним візерунком та асиметричними гудзиками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та грайлива посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала незвичайний пост-одкровення: "Всі ці втрати і здобуття були справді необхідні. Як мінімум, щоб дізнатися, що справжній будинок – це не про веранду і три поверхи, вікна з видом на море та мирний побут, а коли ти приходиш – витрощений і вбитий, а тебе садять на стілець, торкаються та зцілюють. Що найкращі історії, які траплялися/трапляються з нами, найменше піддаються опису, зате народжують безліч усмішок та внутрішніх мелодій, і задають новий виразний ритм для всього, що трапиться з нами після. Що для щирості потрібна сміливість, і іноді це правда здається найскладнішим із усього, але ніколи не буває даремно. Так ми дізнаємося, що проблеми - переборні, кроки - легкі. І ми не лише глядачі, а самі вже маяки. Крок на місці, два вперед".

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