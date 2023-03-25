Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, в якому показала, як відбувалось озвучування анімаційних героїв стрічки.

"І хоч ми жодного разу не бачились один з одним під час роботи над своїми персонажами, я вдячна за можливість бути в компанії цих талановитих людей та долучитись до цього чарівного і в чомусь для мене навіть терапевтичного процесу. Ділимось з вами частинкою залаштунків та запрошуємо побачити результат нашої роботи у кіно! 🌿", — написала Олена Кравець під відео.

В студії окрім зірки "Квартал 95" працювало також багато інших українських знаменитостей: Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Катерина Осадча, Михайло Хома (Дзідзьо), Юлія Саніна, Олег Скрипка, Сергій Притула та інші.

Українці в коментарях підтримали Олену Кравець та діляться відгуками про "Мавку":

"Супер! Дивилась цей мультик, він чудовий! Дякую, за неймовірну озвучку! 🥰💙💛";

"Браво, браво, браво!!! Просто молодці. І правда магія!!❤️";

"Яка палітра прекрасних акторів і симфонія прекрасних голосів. Олено, щастя що ви озвучили роль у цьому мультику👏👏👏, вас надзвичайно приємно слухати завжди";

"Дуже-дуже класний мультик ❤️❤️❤️❤️ в саме серденько".

Нагадаємо, зірки Кварталу не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачом.