Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як провів звану вечерю, страви для якої вигадав GPTchat. Кожен з учасників дійства назвав по одному інгредієнту. Шеф-кухар попросив GPTchat спочатку розбити ці продукти на 7 груп, а потім попросив створити із них страви і дати рецепти до цих страв.

"Вийшло так, що рецепти, які запропонував ШІ — були дуже звичайними. Таке можна приготувати вдома, але це точно були не страви ресторанного рівня, які гостям хотілося б побачити на званій вечері. Тому я взяв ще один сайт — foodpairing.com. Food pairing — це метод, який визначає поєднання інгредієнтів на основі їхнього молекулярного складу. Все це разом я поєднав і додав до згенерованих страв незвичні соуси. Ну і ще в Midjourney створив зображення цих страв", — пише зірка "Мастер Шеф".

Вийшло таке меню:

Салат з вугра і креветок з в'яленими томатами та пармезаном. Буряковий крем-суп зі шматочками качки та крутонами. Салат з авокадо, морквою, гранатом та кумкватом. Картопляний гратен зі спаржею та грибами, запечений з гаудою. Котлетки з баранини з гарніром з кукурудзи та м'якого сиру. Лобстер з трюфелями та олією з кунжуту. Панакота з білим шоколадом та ківі.

"Приготував це все і подав людям. Тільки страву з лобстером і трюфелем замінив на сома і трюфельну олію. Ну бо такої кількості лобстерів в Україні немає, по-перше. А, по-друге, ШІ трішки знахабнів (немає в нього совісті, от і шикує). Що я зрозумів з цієї вечері, так це те, що для кулінарії ШІ надто простий. Він може генерувати страви на рівні столової, але у рестораторів екзамен не склав", — додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

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