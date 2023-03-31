Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як провів звану вечерю, страви для якої вигадав GPTchat. Кожен з учасників дійства назвав по одному інгредієнту. Шеф-кухар попросив GPTchat спочатку розбити ці продукти на 7 груп, а потім попросив створити із них страви і дати рецепти до цих страв.
"Вийшло так, що рецепти, які запропонував ШІ — були дуже звичайними. Таке можна приготувати вдома, але це точно були не страви ресторанного рівня, які гостям хотілося б побачити на званій вечері. Тому я взяв ще один сайт — foodpairing.com. Food pairing — це метод, який визначає поєднання інгредієнтів на основі їхнього молекулярного складу. Все це разом я поєднав і додав до згенерованих страв незвичні соуси. Ну і ще в Midjourney створив зображення цих страв", — пише зірка "Мастер Шеф".
Вийшло таке меню:
- Салат з вугра і креветок з в'яленими томатами та пармезаном.
- Буряковий крем-суп зі шматочками качки та крутонами.
- Салат з авокадо, морквою, гранатом та кумкватом.
- Картопляний гратен зі спаржею та грибами, запечений з гаудою.
- Котлетки з баранини з гарніром з кукурудзи та м'якого сиру.
- Лобстер з трюфелями та олією з кунжуту.
- Панакота з білим шоколадом та ківі.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Все в диму і у вогні, будинку більше немає: росіяни завдали нового ракетного удару
«Вирощуєш на своєму городі – отримуєш штраф»: журналістка розповіла про нові штрафи
"Атака продовжується": гримлять нові вибухи, росіяни вдарили ракетами
Українців змусять повернути отримані виплати: протягом 30 днів треба відшкодувати
"Приготував це все і подав людям. Тільки страву з лобстером і трюфелем замінив на сома і трюфельну олію. Ну бо такої кількості лобстерів в Україні немає, по-перше. А, по-друге, ШІ трішки знахабнів (немає в нього совісті, от і шикує). Що я зрозумів з цієї вечері, так це те, що для кулінарії ШІ надто простий. Він може генерувати страви на рівні столової, але у рестораторів екзамен не склав", — додав Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.