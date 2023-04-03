Зірка "Танців зі зірками" Санта Дімопулос показала себе і зізналася, коли планує назад до України.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". А кілька років тому артистка стала учасницею "Танців із зірками", де їй вдалося дійти до фіналу та перемогти на шоу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Санта з дітьми виїхала з України, де перебуває і зараз.

Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами у своєму сторі.

"Цікаві питання", - написала Санта англійською мовою.

"Коли збираєшся приїхати до Києва?" - написав фанат.

"Май чи липень", - відповіла лаконічно зірка.

"Чи думали про переїзд до ОАЕ?", - запитав ще один фанат.

"Думала, куди я тільки не думала. ОАЕ для мене штучна країна, мені не вистачає там повітря, природи. Є багато плюсів, але й мінусів вистачає. Подобається те, що там безпечно. Це на сьогоднішній день нова розкіш. Багато всього цікавого для дітей, добрі школи, масштаб, розвиток. Люблю іноді приїхати на відпочинок, але жити напевно не хотіла б", - написала Санта.

Нагадаємо, переможниця "Танці зі зірками" Санта Дімопулос розкрила свої секрети схуднення.

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танці зі зірками" Санта Дімопулос розкрила свої секрети схуднення.

А ще Politeka писала, що зірка "Танців з зірками" Дімопулос відповіла, чи говоритиме українською мовою