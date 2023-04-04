Напередодні українців збурило відео, як у Чат Рулетці українська дівчина натрапила на чеченця, який сидів разом із хлопчиком з України. Дитина, щойно побачивши українську символіку, вигукнула: "Слава Україні!". Всі хвилювалися за долю малого, адже думали, що окупанти викрали його, та намагалися знайти батьків дитини.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя Осадча розповіла, чим закінчилася ця історія.

"Батьків встановлено, вони живуть на окупованій території з 2014 року і на жаль, схоже, що відео записано зі згоди батьків. Більше написати не можу, аби не нашкодити дитині. Вся інформація для публікації узгоджена з поліцією. Страшно думати, як так сталося і що відбувєтсья на окупованій території…але сподіваюсь, що хлопчина виросте гарним хлопцем в вільній Україні. МВС спрацювали супер професійно і швидко. Пишаюсь нашою поліцією!", — написала ведуча.

Українці в коментарях до посту Катерини Осадчої також діляться переживаннями:

"Шкода дітей, які страждають через неадекватність та безглуздість батьків";

"Біда та й горе😢.Дуже шкода💔Я сподівалася на краще. Дива не сталося";

"Якщо зі згоди батьків, то там "виховання" буде відповідне...".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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