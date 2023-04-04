Єдина онука відомої української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка зустрічається з бізнесменом Денисом Ждановим, і вже багато років живе та будує кар'єру в Нью-Йорку, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель та блогерка виклала чарівне фото з прогулянки у Нью-Йорку.
Як видно, на цьому чорно-білому знімку Соня виглядає, начебто на модному дефілі посеред мегаполісу. Перед камерою вона з'явилася у стильному аутфіті – на ній короткі темні шорти з колготками та незвичайної форми топ, що підкреслює тендітну фігуру. Зверху дівчина накинула чорну шкіряну куртку оверсайз, а на руках шкіряні рукавички. Волосся дівчини зібрані на потилиці, на обличчі модні темні окуляри, а на шиї масивна прикраса, вона виглядає впевнено та стильно.
У підписі до публікації Євдокименко написала: "Чорний не сумний, він поетичний". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію моделі:
"Чорний стильний та вишуканий".
"Софія, ти така класна".
"Таке красиве, просто кохання".
"Чудовий образ"
"Яка прекрасна дівчинка".
"Ви така гарна".
"Красуня".
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