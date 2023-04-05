Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Нацвідбору на "Євробачення", але скандали не поїхала туди, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, яким запустила новий тренд.
Як видно, у короткому ролику-бумеранзі Аліна з'явилася в кардинально новому образі – на ній вузькі чорні скині, чорна сорочка та об'ємна пухнаста кофта. При цьому на голові співачки така ж пухнаста шапка, її волосся незвичайно завите, а на її обличчі величезні темні окуляри.
У цьому ролику Паш запально танцює, а у підписі до публікації нагадала про свою нову пісню: "Не бануй – краще під Чукутиху танцюй". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Мозок підриває".
"Круто дуже".
"Де б таку куртку взяти?"
"Ліки для серця".
"Треба повторити, починаємо тренд".
"Це прорив, супер".
"Кайфово! У мене такий самий прикид тільки білий".
"Вау, яка ж вогненна".
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