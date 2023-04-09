Популярна українська співачка, телеведуча та кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська, яка під час війни почала знімати гумористичні ролики, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чергове кумедне відео, а підпису до нього здивувала несподіваним одкровенням.

Так, у ролику Оля з'явилася в гламурному образі з яскравим макіяжем на обличчі та високою бабою на голові, вона виглядає грайливо та іронічно. На відео співачка каже: "Тим, ​​хто вірить, що я хороша. Дякую. А до тих, хто мене знає – прохання – не засмучуйте інших".

У підписі до публікації Цибульська заговорила про особисте: "Я дуже довго була беззубою. Обходила гострі кути, щоб не поранитись зайвий раз і не зачепити людей навколо. Мабуть, тільки в 37, дівчинка Оля навчилась приймати себе всякою. Відчула: подобатись всім - не хочу. За юності оббивала коліна і зціплювала зуби, щоб нарешті підійти впритул до тих, хто чомусь мене не любив. Раптом вони побачать, що помилялись?Я ж така класна. Стільки часу й сил витратила даремно. Цей текст не про зневіру. Навпаки. Він про любов до себе і до свого. Я дуже щиро закохуюсь в людей. Беру їх у власний човен і сідаю в їхній - без зобов’язань та очікувань. Просто для задоволення. Бо життя саме для цього. А для "чужих" - виросли гості зуби. Киця дрібненька, та відкусить голову".

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