Українська співачка Настя Каменських, не дивлячись на проблеми зі здоров’ям, вийшла на сцену.

Однак далеко не всі сприйняли такий жест із захватом, пише Politeka.net.

Так, шанувальники Насті Каменських переконують співачку хоч на якийсь час відмовитись від виступів, адже є ризик назавжди втратити голос.

«Не можна так надривати зв’язки! Бо потім можна взагалі перестати говорити не те що співати», «Символічне виконання: Україна воює з останніх сил, так і ви співає, зібравши всю волю в кулак», «Голос дуже важко відновлюється. Настя, бережіть його», - пишуть користувачі Інстаграм у коментарях.

Не втримався від реакції і чоловік Насті Каменських – шоумен, репер і продюсер Потап. Своїй дружині артист залишив миле послання – смайл у вигляді сердця.

Помітивши Потапа, дехто навіть вирішив запитати, де він зараз.

У свою чергу Настя Каменських вирішила прокоментувати чутки про нібито їхнє розлучення з Потапом.

«Я не розлучаюсь з чоловіком, у мене все добре!», - запевнила співачка зі сцени.

На питання, чому вони вже давно не з’являлися разом Каменських зазначила: «Ми ж не близнюки ходити разом».

Також Каменських порекомендовала всім, кому потрібен Потап, дзвонити і писати саме йому.

Нагадаємо, наприкінці березня Настя Каменських зізналась про хворобу – новоутворення у зв'язках, через що її голос не міг добре функціонувати. Через втрату голосу співачка навіть перенесла низку концертів.

Тим часов відомий блогер назвав причину, через яку Каменських і Потап нібито розлучаються.

Також повідомлялось, що кум Потапа Юрій Горбунов розповів, яка він людина.

Крім того, Politeka.net писала, що потап зник на тлі розмов про розлучення з Каменських.