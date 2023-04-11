Однак далеко не всі сприйняли такий жест із захватом, пише Politeka.net.
Так, шанувальники Насті Каменських переконують співачку хоч на якийсь час відмовитись від виступів, адже є ризик назавжди втратити голос.
«Не можна так надривати зв’язки! Бо потім можна взагалі перестати говорити не те що співати», «Символічне виконання: Україна воює з останніх сил, так і ви співає, зібравши всю волю в кулак», «Голос дуже важко відновлюється. Настя, бережіть його», - пишуть користувачі Інстаграм у коментарях.
Не втримався від реакції і чоловік Насті Каменських – шоумен, репер і продюсер Потап. Своїй дружині артист залишив миле послання – смайл у вигляді сердця.
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Помітивши Потапа, дехто навіть вирішив запитати, де він зараз.
У свою чергу Настя Каменських вирішила прокоментувати чутки про нібито їхнє розлучення з Потапом.
«Я не розлучаюсь з чоловіком, у мене все добре!», - запевнила співачка зі сцени.
На питання, чому вони вже давно не з’являлися разом Каменських зазначила: «Ми ж не близнюки ходити разом».
Також Каменських порекомендовала всім, кому потрібен Потап, дзвонити і писати саме йому.
Нагадаємо, наприкінці березня Настя Каменських зізналась про хворобу – новоутворення у зв'язках, через що її голос не міг добре функціонувати. Через втрату голосу співачка навіть перенесла низку концертів.
Тим часов відомий блогер назвав причину, через яку Каменських і Потап нібито розлучаються.
Також повідомлялось, що кум Потапа Юрій Горбунов розповів, яка він людина.
Крім того, Politeka.net писала, що потап зник на тлі розмов про розлучення з Каменських.