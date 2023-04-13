Судді «МастерШеф» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський, про роман яких судачать уже не перший рік, дали новий привід для обговорень.

Мартиновська та Ярославський влаштували романтичне побачення прямо на «МастерШеф. Професіонали-4», пише Politeka.net.

Кадри, на яких Мартиновська та Ярославський усамітнилися за затишним столиком, вже з'явилися в Мережі.

«Ярославський нарешті зізнається у почуттях до Мартинівської?», – коментує голос за кадром анонс нового випуску четвертого сезону «МайстерШеф. Професіонали».

«О, няшки», - зворушено зітхають учасники кулінарного шоу, які мали виконувати всі забаганки судді Мартиновської.

Так, професіоналам довелося використати всі вміння, щоб, наприклад, лише з однієї солоної капусти зробити карамель, десерт мільфей та навіть морозиво.

«То скаже Ольга «так»?», - інтригують творці «МастерШеф. Професіонали-4».

Коментуючи анонс нового випуску, деякі користувачі YouTube стверджують, що романтичні стосунки між Ярославським та Мартинівською для них вже давно не секрет:

«Про цей роман я здогадувалась ще з того часу, як Оленька стала суддею МШ. Одні тоді їхні очі вже говорили багато про що»,

«Вуса хороші, справжні, треба брати, Олю».

Інші ж не вірять, що між Мартиновською та Ярославським є щось більше, ніж дружба та робочі відносини:

«Ой, знову? Подобаються обидва, стежу в інсті за ними, ясно ж, що не разом і вони самі там про це постійно говорять ... навіщо знову ці залицяння порожні? і "роман" надуманий робити? Чесно, це їхнє сватання самих себе один з одним, а потім б'ють у груди, що друзі - набридло вже добряче»,

«Як говорила сама Ольга, якби Володимир був трохи вищим на зріст, було б «так» .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто з учасників "МастерШеф" став популярним, окрім Євгена Клопотенка.

Також повідомлялося, що Оля Полякова спромоглася здивувати зірку "МастерШеф" одкровеннями про свій шлюб.

Крім того, Politeka.net писала, що Ярославський дав рецепт паски, яка виходить завжди.