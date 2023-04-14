Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала зворушливі фото та відео, як разом із виконавцем Дімою Каднаєм роздавала пасочки літнім українцям.

Як виявилося, Олександра разом із зірковими колегами приєдналася до святкової ініціативи благодійного фонду. Вони дружно роздавали обіди та великодню випічку літнім людям у Києві. Судячи з кадрів, у піднесеному настрої були всі – і співачка з колегами, і ті люди, котрі отримували пасочки.

У підписі до публікації Зарицька розповіла: "Давно мене так не балували компліментами! Кажуть, мені треба на сцену. Просто найкращі Ба і Ді, один з моїх улюблених благодійних фондів та великодні кошики від всіх, хто долучився до збору. Ми співали, шуткували, разом з @k.a.d.n.a.y та @nikita.budash зустрічали та годували підопічних фонду. Сподіваюсь, нам вдалося створити маленьке свято для них сьогодні".

Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію:

"Які ви молодці".

"Дякую, що допомагаєте".

"Кажуть, на сцену, йдіть уже".

"Присилаємо тисячі поцілунків".

"Саша – дуже гарна!".

"Ви найкращі".

"Ви молодці".

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