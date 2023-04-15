Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі відео, на якому показала, як зав'язує шнурки, і блиснула розкішною розтяжкою.
Як видно, у ролику Анна знята в цікавій локації, мабуть, за кордоном, де вона зараз живе. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному спортивному вбранні – вузьких чорних велосипедках та яскравій помаранчевій кофті з капюшоном. Її волосся зібране в акуратний пучок, а на обличчі легкий макіяж.
У ролику Різатдінова робить злагоджений впевнений рух - розтягнувши шпагат на паркан і безневинно зав'язує шнурки на кросівці. А потім так само легко і просто стає назад на землю. Виглядає це дуже вражаюче з огляду на неймовірну гнучкість спортсменки.
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У підписі до публікації Аня нічого не написала, натомість шанувальники почали коментувати її нове відео:
"Ну та звичайно круто. Треба було і другий кросівок зав'язати, ну якщо зручно, то можна і так".
"Іспанія".
"Я теж так роблю".
"Вогонь".
"Просто вау".
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