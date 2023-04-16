На цей раз популярна співачка Тіна Кароль порадувала новою ніжною зйомкою. Артистка вирішила підкорити чином не в модному вбранні, а з мінімумом деталей. Зірка виклала кілька своїх портретів, родзинкою яких є єдина прикраса – блакитна орхідея.

Артистка у підписі під кадрами запропонувала всім охочим самим придумати якийсь підпис до своїх кадрів. Висловилася і колега Тіни – Ольга Полякова. Примітно, що раніше зірки мали конфлікт через висловлювання самої Полякової, яка критикує манеру виконання пісень Кароль.

"Боже, навіть не знаю, як підписати таку красу", – прокоментувала Оля Полякова цього разу.

У мережі поділилися своїми думками, зокрема й ведучий Слава Дьомін:

«Вона прикрашала шрами квітками, на очі чіпляла від них пелюстки; Квітам вдалося вирости на Тіні; Вся суть у тобі; Синя квітка, красива Тіна; Людина, що надихала мене 10 років тому і далі надихає».

Ми писали, Тіна Кароль виявляє елегантність не лише на сцені, а й у повсякденному житті, а також на фотосесіях. Вона опублікувала нову порцію своїх фотографій у Instagram, демонструючи свою красу.

На знімках Кароль виглядає у своєму стильному образі: з яскравою губною помадою та природною зачіскою. Щоб зробити кадри ефектнішими, зірка одяглася в повністю чорне вбрання та залишила ноги оголеними.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.