Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка восени вийшла заміж за свого коханого блогерша Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала у мережі кілька знімків, на яких позує разом із подругою.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята зі своєю подругою-блогеркою Валерією Юрченко. Очевидно, дівчата зібралися, щоб поїсти піци, і роблять це дуже дивно – награти спокусливо. При цьому і Аня, і її подруга обрали для цієї фотосесії нескромні образи, а ще обидві одягли кумедні берети на голову.

У підписі до публікації Трінчер написала: "А, яка атмосфера. Я обожнюю гавайську і @valeria__yurchenko. А яка ваша улюблена піца?"

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже вас люблю".

"Обожнюю гавайську і сирну, особливо з дор блю і брі, вони прям топ".

"Я давно не їла піцу, так що навіть не знаю, яка кохана".

"Раніше дуже любила гавайську, тепер ще чотири сири. Подивилася на фото, і собі піцу захотілося з'їсти".

"Які ви красуні! Люблю вас!".

"Ой, просто Барбі".

"Такі гарні".

"Такі гарні дівчата".

"Такі гарні".

"Ви так красиві".

"Неймовірні".

"Які ви класні. Люблю вас".

"Які якісні фото".

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