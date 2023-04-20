Популярна співачка Настя Каменських розповіла про результати лікування та встигла дати важливий анонс.

Співачка Настя Каменських поділилася деталями щодо її успіхів у лікуванні зв'язок і пообіцяла українцям незабаром повернутися до обіцяного графіку концертів. Втім, думки в мережі розділилися і багато хто був обурений містами, які Настя обрала для туру.

“Ну що, ви готові? Вже завтра розпочнеться мій довгоочікуваний тур «Я-Україна» нашими неймовірними українськими містами! Щодня ми з лікарем та викладачем вокалу працювали над знищенням новоутворень та відновленням голосових зв'язок і я дуже радий, що нам вдалося встигнути.

Зараз я в стані реабілітації і вже з нетерпінням чекаю на можливість співати наживо для вас» - написала Каменських.

Шанувальники ж зауважили, що Каменських забула про Харків та Дніпро, очевидно уникаючи тих міст, де можуть бути обстріли.

«Харків чекає! Чи боїшся? ; Як завжди Дніпро у прольоті 🤷🏻‍♂; Настю скажи, будь ласка, а Харків буде?; Де ж Дніпро? Дніпро де?; Тепер я розумію Потапу, я б їй теж зраджував;

Чекаємо у Дніпрі; Треба місто Харків; На смітнику твоє місце, не вірю у щирість. Тікаєш від труднощів, частина міст спеціально урізала».

Нагадаємо, Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим радуватиме публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.