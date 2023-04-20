Танцівниця Альона Шоптенко, зірка "Танців з зірками" заявила, мистецтво спілкування та побудови стосунків полягає у тому, щоб справді впізнати людину.

Танцівниця Альона Шоптенко, учасниця шоу "Танці з зірками", поділилася своїми думками про налагодження стосунків з батьками. Вона зазначила, що ми часто сприймаємо людей не такими, якими вони є насправді, а такими, якими ми їх уявляємо. Саме тому ми не можемо порозумітися і побудувати гармонійні відносини.

Альона вважає, що мистецтво спілкування та побудови відносин полягає в тому, щоб дійсно дізнатися про людину, з якою ми спілкуємося. Йдеться про батьків, які часто стають об'єктом наших стереотипів:

"Говорячи про наших батьків, як правило, це образи, що накопичилися, або стереотипи, які ми беремо з собою в доросле життя" - додає Шоптенко.

Тим не менш, є хороша новина – все можна змінити, починаючи з нас самих. Якщо ми дійсно хочемо покращити стосунки з батьками, нам потрібно працювати над собою та ставленням до них. Важливо пам'ятати, що ці відносини можуть сильно впливати на наше життя, включно з нашими партнерами та дітьми.

"Зробивши перший крок, далі хочеться зробити і другий і третій, повірте. Вплив цих відносин на наше життя дуже складно недооцінити. Від них залежать наші стосунки", - зауважує Шоптенко.

Також Альона поділилася думками про те, що робити, якщо батьки вже пішли з життя. У цьому випадку важливо навчитися працювати з внутрішніми відчуттями та не залишати їх назавжди.

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