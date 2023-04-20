Відома співачка Злата Огневич розповіла про успіхи своєї творчості з колегою, випустивши кліп уперше за довгий час.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич знову вразила мережу, як нещодавно стало відомо співачка вирішила заспівати разом із SHUMEI. Їхня нова спільна композиція "Буревіями" - це пісня про найкраще з почуттів, які кожна людина може зазнати.

За словами Огневич, зазвичай люди подорожують життям, згадуючи своїх колишніх коханих, яких вони втратили.

Відомо, що артистка разом із колегою знімали свій кліп до Києва. Дуже символічно, що кліп було знято в одному з будинків культури міста, яке було повністю перетворено декораторами.

«Через 24 години після прем'єри ми у трендах YouTube! Дякую кожному, хто підтримує українську музику» - поділилася успіхом Злата.

У мережі ж обговорили нову композицію і висловили свою думку: «Як добре і ніжно; Не можу насолодитися вашим дуетом ❤️ Нехай ця пісня стане справжнім хітом!; Дуже гарна пісня, що засідає на думку; Що ж це за пожежа, черговий трек і така потужна?».

За словами Огневича, мама була першою, хто в неї повірив. Водила її на конкурси пісень, допомагала з костюмами, перешивала їх та ходила на всі заходи. Артистка дуже трепетно ​​ставиться до сім'ї, тому намагається частіше з ними бачитися.

На Великдень зірка добре провела час удома та захопила сімейними кадрами без постановок.

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