Известная певица Злата Огневич рассказала об успехах своего творчества с коллегой, выпустив клип впервые за долгое время.

Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич снова впечатлила сеть, как недавно стало известно певица решила спеть вместе с SHUMEI. Их новая совместная композиция "Буревіями" - это песня о наилучшем из чувств, которое каждый человек может испытать.

По словам Огневич, обычно люди путешествуют по жизни, вспоминая своих бывших возлюбленных, которых они потеряли.

Известно, что артистка вместе с коллегой снимали свой клип в Киева. Очень символично, что клип был снят в одном из домов культуры города, который был полностью преобразован декораторами.

«Через 24 часа после премьеры мы в трендах YouTube! Спасибо каждому, кто поддерживает украинскую музыку» - поделилась успехом Злата.

В сети же обсудили новую композицию и выразили свое мнение: «Как хорошо и нежно;Не могу насладиться вашим дуэтом❤️ Пусть эта песня станет настоящим хитом!; Очень красивая песня, заседающая в голову; Что же это за пожар, очередной трек и столь мощный?».

По словам Огневич, мама была первой, кто в нее поверил. Водила ее на конкурсы песен, помогала с костюмами, перешивала их и ходила на все мероприятия. Артистка очень трепетно относится к семье, поэтому старается чаще с ними видеться.

На Пасху звезда хорошо провела время дома и восхитила семейными кадрами без постановок.

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