Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з 24 лютого він став військовим. Саме він заспівав "Червону калину" на Софіївській площі в спорожнілому Києві, яка багатьох мотивувала на боротьбу та опір. З перших днів війни він вступив до лав патрульної поліції Києва. Брав участь у деокупації Херсона і зараз воює на тому самому напрямку. В інтерв'ю ютуб-каналу "Pressing" Хливнюк розповів, що він перебуває на другій лінії фронту, а ще зізнався, що робить з окупантами.

Так, за словами Андрія, він не вважає себе супергероєм, як його називають шанувальники. Для нього справжні супергерої – це піхотинці та артилеристи. Також деякі називають музиканта "чуваком для картинки", і він з усмішкою на обличчі погоджується із цим. А потім розповідає, як усе є насправді.

"Я - чувак для картинки, я не воюю", - жартівливо каже Хливнюк. А потім відповідає на запитання ведучого про те, що робить останні півроку.

"Я пілот ударного дрона українського виробництва, який розвідує та виконує ударні місії, останні півроку – це на південному напрямі фронту. Ми брали участь у боях за Херсонщину, і продовжуємо це робити з перервами на збори – це мої закордонні подорожі, концерти", - розповів музикант.

Також Хливнюк розповів, що він нікого не вбиває, бо це є кримінальна відповідальність. Він швидше "деактивує та нейтралізує людиноподібних істот", які виросли на його піснях, а тепер прийшли зі зброєю на його рідну землю.

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