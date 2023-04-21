Популярна українська виконавиця після схуднення змогла вразити одразу у двох образах.

На цей раз популярна співачка Тіна Кароль з'явилася одразу у двох образах перед шанувальниками. На сторінці Фантіни запропонували вибрати найкращий стиль зірки останнім часом. У скромному вбранні співачка з легкістю наголосила на тому, як перетворилася після схуднення.

"Вага загубилася, тому що я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку... тільки потім прозріння" - раніше розповіла виконавиця, що стосується свого схуднення.

«Битва образів! Вибирай, який тобі більше подобається» – запропонували українцям. Думки розділилися, але багато хто оцінив помітно схудлу фігуру артистки. За словами українців, у топі зірка має досить привабливий вигляд.

«Обидва образи прекрасні; Перший; Другий; круто, але думаю обидва гарні; Привіт перший. Дякую тобі за те, що ти є! Хай береже тебе Господь і твою родину! Тіна круто схудла; У всіх образах богиня».

Наразі артистка разом із колегами готується представити щось цікаве, на що натякнула в Інстаграм.

Як відомо, за три тижні в Ліверпулі від імені України відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення. Наразі стало відомо, хто з українських зірок вийде на цю сцену. Серед артистів буде й Тіна Кароль.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

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