Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка восени вийшла заміж за свого коханого блогерша Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала у мережі фото та відео, на яких показала, що з нею сталося після того, як вирвала зуби.

Як виявилось, 21-річна Аня зіткнулася з проблемою майже всіх людей її віку – її почали турбувати зуби мудрості. Схоже, артистка вирішила позбутися цієї проблеми, звернулася до фахівця та вирвала зуби. Після процедури у артистки сильно розпухло обличчя, і вона вирішила не приховувати свого вигляду від шанувальників. На фото та відео Анна у всій красі продемонструвала своє опухле обличчя.

А в підписі до публікації Трінчер поділилася своїм станом: "24 відтінки Анічки Трінчер… Мдааа, чесно, я думала, що після мамопластики - вирвати зуби для мене будет, як кліпнути очами. Але, на жаль, їсти неможливо, дивитись на себе неможливо, таке відчуття, що щоки постійно хтось розтягує. Від їжі кайфу не отримуєш, від цього ще більше бісишся. Якщо б я знала, що така реабілітація - ніколи б на це не наважилась. А, так, коли я виходила з седації - я все придумала і награла. А у вас був такий досвід? Як пережили реабілітацію?".

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