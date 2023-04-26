Оля Полякова опублікувала відео де показала свій костюм для кліпу, але нарвалася на критику.

Співачка Оля Полякова показала свою сукню для кліпу. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Дорогі мої, дякую за ваші перегляди, лайки та коментарі під моїм новим кліпом «Танцюю, як востаннє»! Мені дуже приємна ваша підтримка та теплі слова. Знаю, що вам цікаво більше дізнатися про зйомку – дивіться backstage та побачите, як все відбувалося на майданчику!", - написала Полякова.

Фанати, включаючи фаворитку Олега Винника Еліну Іващенко, Ольгу Сумську, а також дружину продюсера "Квартал 95" Ганну Саліванчук поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хочу довіряти світові так, як Оля цій сукні";

"Оля ти вже роздяглася б що! Іграшками світиш. Як у тій Росії голі по сцені бігають. Друг перед одним. Ти Оля і одягнена гарна. Навіщо тобі оголитися. Мати двох дітей";

"Боже яка сорому сказала б моя бабуся. Що за плаття таке, що нічого немає на тілі";

"Боже яке кінчене.. без трусів, нема чим брати вже що";

"Ваші коментарі зробили мій день, я давно так не сміялася!! Скільки ж людей (виявляється з жовчю!!) Люди!!! Дівчата!!заздрість Вас з'їсть зсередини!!Що тільки не написали гола!!! Мама двох дітей!! Трусів немає! ви серйозно?!! Вам те, що до цього?! Заздрість це погано!!! дуже!!! Оля не звертайте увагу!! Ви розумниця!".

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