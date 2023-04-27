Популярна українська співачка Настя Каменських , яка вирушила в тур та припинила говорити про чоловіка після одного інтерв'ю, продовжує хвалитися успіхами. Артистка цього разу поділилася емоційним роликом, через який уперше висловився її чоловік.

«Чернівці, дякую вам!» – написала Каменських під коротким роликом.

Примітно, що Потап, який втік з країни, вирішив висловитися під постом Каменських тільки після чуток про їх розлучення:

«Це дуже зворушливо, я такий радий, що ця пісня знаходить відгук у серцях, ти найкраща».

У мережі відреагували по-різному:

«Неперевершена Настя, так чуттєвого, нехай усі діти України живуть у світі, а вашому Потапу не вірю; Яка б Настя була гарна мати, їй так йдуть діти; Що не кажіть, а голос у неї є... ці іспанські пісні; Потап так намагається вибілитись; Насті доводиться тягнути все замість чоловіка».

Раніше зірка вже радила одній із прихильниць зателефонувати до самої Потапи та поцікавитися, де він. Адже вони не повинні бути весь час разом.

За словами Каменських, вона побувала вже у п'яти містах у рамках свого туру.

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