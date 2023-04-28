Відома співачка Тіна Кароль потрапила до скандалу через роботу з росіянами.

Сьогодні вранці популярна українська артистка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню, записану спеціально двома мовами. Проте без скандалів не обійшлося вже після публікацій у соціальній мережі.

Новий кліп Тіни Кароль Honey/Мед виявився з тюмєнскім душком. У пості співачка відзначила команду, яка працювала над відео, і як мінімум троє з них – росіяни» - повідомляє " Культурна пральня" на своїй сторінці у Телеграм.

Судячи з постів зазначених людей, один із них емігрував, двоє живуть у Тюмені. Також, судячи з посади, ці росіяни працюють на компанію Beverly.films, до якої звернулася Кароль, коли знімала кліп у штатах.

Засновником компанії є українець Генрі Ліпатов, який працював з новим кліпом артистки, про що стало відомо після виходу відео 28 квітня.

За словами Тіни Кароль, команда не перевірила, хто із ними працював. Артистці довелося записати відео з вибаченнями і заявила, що їй справді неприємно.

Кароль наголосила: про росіян у команді не знала, проте вона подякувала за пильність. Наразі і режисер Ліпатов запише вибачення.

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