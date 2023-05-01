Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео з комплексом вправ для здоров'я та зміцнення спини.

Як видно, у ролику Марина сама виконує вправи, які за нею можна повторювати в домашніх умовах без спортивного інвентарю. Все що знадобиться – це зручний одяг та килимок для занять. Фітнес-тренер попередила, що всі вправи потрібно робити не різкими рухами та повторювати по 10-20 разів на 2-3 кола.

У підписі до відео Боржемська написала: "Постійний біль, відчуття скованості, дискомфорт та багато інших симптомів. Знайомо? В моїй програмі, яка стартує 8.05 я розповім, покажу та навчу тебе грамотному виконанні вправ, при яких небезпеки погіршення стану грижі немає. Всі вправи, які ми виконуємо в моїй програмі, спрямовані на зміцненні м'язового каркасу. Грижі та протрузії в будь-якому відділі хребта вимагають постійної роботи над ними. Важливо зберігати гнучкість проблемних відділів".

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