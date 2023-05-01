Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розмістив коротенький фрагмент свого інтерв'ю з дитячою та сімейною психологинею Катериною Гольцберг. Зокрема ведучий поцікавився в неї, чи можна навчити дитину патріотизму.

"Що таке вчити? Це, скоріше, власним прикладом тільки можна зробити. Ну неможливо сказати там: "Будь патріотом! Це добре". Як заохотити? Якшо ми бачимо, що це модно, це певний мейнстрім, то підлітки завжди долучаються до того, що є модним, популярним", — заявила психолог.

На думку експертки, тут є один дуже важливий фактор.

"Вони можуть орієнтуватися на те, що роблять їх кумири, батьки, хто є для них важливими персонами. І коли вони орієнтуються на людину, що є патріотом, то вирішують: я хочу бути такою, як ця людина. Тому тут важлива роль особистості в формуванні того, що сприймає з зовнішнього світу підліток", — наголосила Катерина Гольцберг.

Українці в коментарях до повного інтерв'ю оцінили експертну розмову:

"Дякую Анатолію за таку важливу тему . Від щиро серця хочу щоб якомога більше батьків і дітей побачили і почули це інтерв‘ю🙏";

"Дякую за вашу роботу!❤ Це вкрай важливо за будь якого часу".

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