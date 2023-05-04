Народна артистка України Ольга Сумська сіла з Києва до поїзда, який прямував до Запоріжжя, а там зустріла знаменитого артиста.

Народна артистка України, знаменита актриса Ольга Сумська з перших днів вторгнення грає у спектаклях, які збирають гроші на допомогу для ЗСУ. Також вона проводить благодійні концерти. Під час однієї з поїздок вона випадково зустріла відомого музиканта, який став на захист України. Фото знаменитість опублікувала в Інстаграм .

Зокрема, народна артистка України сіла з Києва до поїзда, який прямував до Запоріжжя. Там українські артисти мали давати виставу під назвою "Зайці". Яке ж було здивування Ольги Сумської, коли у вагоні вона побачила лідера гурту "O.Torvald" Женю Галича.

З початку повномасштабної війни музикант несе службу в одному із батальйонів ЗСУ, які дислокуються на сході України.

"У поїзді зустріла Женю Галича, нашого захисника, знову їде на фронт... Бережи Боже! Женя Галич", - підписала спільне фото Ольга Сумська.

У коментарях до знімку артистів користувачі мережі писали слова підтримки для лідера групи "O.Torvald":

"Дякую, Женю, що захищаєте нашу країну рідну. Дай Боже, здоров'я, сили, натхнення", "Будьте обережні", "Хай зберігає Господь нашого талановитого, красивого і мужнього українця", "З Богом, пані Олю! Зіграйте без тривог! ".

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