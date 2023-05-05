Раптова смерть Руслани Писанки шокувала всю країну і залишила величезну раду в серцях і душах тих, хто її знав і любви.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков з цим болем живе майже рік, але досі не може змиритися, пише Politeka.net.

За його словами, кожен куточок їхнього спільного дому нагадує йому про його кохану Русю.

Зараз він мріє тільки про одне - перевипустити книгу з рецептами Руслани Писанки.

Ігор Ісаков зізнається, що до останнього вірив, що його кохану вдасться врятувати.

«Одного дня вона подзвонила мені і сказала: "Ігорюша, не хвилюйся. Все добре, але в мене є пухлини. Лікарі сказали, що все операбельно, тому ми все зробимо, все буде добре". Я наскільки повірив її словам, що коли прийшов документ з її діагнозом для того, щоб я мав змогу виїхати з країни, там було написано, що це вже було "палеативне лікування". Я подумав, що це була якась помилка, тому що я не розумів цих слів», — розповів Ісаков в інтерв’ю ЖВЛ.

Нагадаємо, життя Руслани Писанки забрала важка хвороба. Улюблениці мілйьонів глядічав не стало 16 липня 2022-го року.

Як виявилося, у відомої телеведучої та актриси був рак, але про це майже ніхто не знав.

Українці висловлюють співчуття Ігорю Ісакову, кажуть, що теж не можуть досі повірити в таку трагедію:

«Вона легенда»,

«Дуже сумно»,

«Як змиритися?»,

«Сили Вам! Нехай Вас гріє думка, що цією хворобою хворіють частіше насправді лише хороші люди. Навіть з таким важким діагнозом намагалась заспокоїти»,

«Світла пам'ять про світлу людину»,

«Завжди буду пам'ятати нашу останню зустріч на риночку в Білогородці ,така привітна і така хвора ...Дуже сумно».

Нагадаємо, після відходу з життя Руслани Ігор Ісаков вирішив допомогти дівчинці або хлопчику, який «хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».

Незадовго до своєї смерті Писанка поховала найріднішу людину – маму.

Раптова смерть Руслани Писанки, яка розповідала про «свою війну» лише найближчим, приголомшила і її колег, і глядачів.