Український шеф-кухар Володимир Ярославський , суддя "Майстер Шеф", показав, як проводить тренування у спортзалі. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку. Щось трохи запустив себе. Тому беру позитивний приклад у Ектора", - написав зірка на кадрах, де займається спортом.

"Підготував вуса. Завтра зйомка "Майстер Шеф". Але все в процесі. Я заснув. У вас так було?", - запитав зірка на ще одному сторісі.

Варто зазначити, що Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Володимир зайнявся організацією благодійної вечері, де збирає гроші для України. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де нещодавно розповідав про українське м'ясо.





"Я як шеф і ресторатор у своїх закладах завжди намагаюся використовувати саме український фермерський продукт. Я завжди у пошуку унікальних та найкращих виробників! Гості моїх ресторанів, особливо іноземці дивуються якості та смаку наших продуктів. Щоб розвивати своє, ми повинні щодня створювати та

підтримувати українське!", - написав Ярославський.

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