Відома співачка Тіна Кароль поділилася в мережі, що допомагає їй впоратися з усім негативом та критикою.

Популярна українська співачка Тіна Кароль, котра перевипустила кліп на свою нову пісню після скандалу, вирішила розповісти про себе в інтерв'ю. Під час розмови Кароль поцікавилися, що допомагає їй впоратися з такими ситуаціями і негативом.

Нещодавно Тіна Кароль у соціальній мережі розповіла, що вона починає свого ранку з якогось обнулення, що це за практика така, вона вирішила розповісти на відео.

"Що це? Іноді можна ставати на цвяхи, зараз це дуже популярно. І це класна річ, якщо раніше не куштували. Раджу. Це ваша голова вигадує, що це боляче. Насправді, це не боляче.

Друге. Це треба розуміти – ми живемо тут і зараз, ухвалюємо рішення тут і зараз. Я не знаю, вже такі емоційні в нас спади та підняття настроїв, що треба розуміти: ми не маємо часу. Не можна його марнувати. Треба брати і робити: хочу і буду!” – поділилася Тіна.

"Ох ця голова, вічно вона щось придумає" - зауважили у мережі у відповідь.

Також ми писали, у новому кліпі співачка постала перед своїми шанувальниками, загорнута у білу ковдру на тлі мальовничих вулиць столиці. За словами артистки, ковдра є символом її сили та фортеці, які вона зберігає у своєму серці.

«Іноді сміливість потрібна для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужим до долі пісні "Мед" і своєю підтримкою надихнув на створення нового відео для цієї пісні».

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