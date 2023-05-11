Український співак Володимир Дантес зараз перебуває у Лондоні, де дає благодійні концерти. Під час його поїздки, знаменитість згадує, як одного разу летів до Великобританії і стався непередбачений випадок. Про це детальніше Володимир Дантес розповів в Інстаграм-сториз.

Зокрема, співак розповів, що якось летів до Лондона і все було нормально. Але пілот не міг посадити на землю літак, кружляв навколо аеропорту. Володимир Дантес додав, що тоді лив сильний дощ та іскрилися блискавки. Інші літаки також не могли приземлитися.

"Потім ми потрапили до ями. Ми падали так довго, що оператор уже встиг прочитати молитву. Все, що було в кишенях піднялося, а потім зависло в повітрі. Сидіння, на яких не сиділи люди, почало відриватися", - згадав Володимир Дантес.

Володимир Дантес також додав, що після різкого удару літака у повітрі хтось із пасажирів почав блювати, а хтось кричав: "Ми всі помремо". Цей випадок артист запам'ятав на все своє життя і з тих пір виконавець дуже переживає при перельотах.

"Тому з того самого моменту щоразу при сильній турбулентності я нервуюся так, що передати не можу", - зазначив Володимир Дантес.

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