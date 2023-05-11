Відома співачка Тіна Кароль презентувала нові кадри зі своєї натуральної зйомки без зайвого макіяжу.

Популярна співачка Тіна Кароль , запрошена зірка "Євробачення-2023" та одна із зірок України, була обрана для обкладинки журналу ELLE Україна. У цьому важливому випуску глянцю, що вийшов під час повномасштабної війни, 38-річна співачка стала центром уваги.

Фотосесія з Тіною була особливою, оскільки вона вирішила взяти участь у ній без макіяжу, відмовившись від звичного образу, в якому її знають її шанувальники.

За словами Кароль, їй хотілося показати – вона може й буде у гармонії, відчуває час правильно. Тим більше, поточний тренд серед суспільства – наголошувати на самому собі, справжньому собі і бути таким, яким сама бажаєш.

«Сьогодні, на мою думку, серце планети б'ється в Україні. Така частота емоційних скорочень відбувається саме на нашій території. Незважаючи на війну нести нашу культуру у світ одним масованим фронтом – наша місія», - написала Кароль.

Думки шанувальників Тіни Кароль у Instagram із приводу фотосесії розділилися. Деякі вважають, що знаменитість без макіяжу виглядає молодшою ​​за свій вік, і висловили захоплення її чином.

«Тіни багато не буває; Схожі студентку коледжу; А де вишиванка?; У цій фотосесії Тіна максимально розкішна; Божественна як завжди; Яка ви неймовірно красива та жіночна;

Ви постійно виходите за межі звичного образу - круто; Боже, яка красуня; На відео, наживо набагато красивіше, ніж на обкладинці. Навіщо навмисно вибирати не найвдаліший кадр заради гонитви за трендом на натуральність…».

Ми також писали, у своєму спеціальному інтерв'ю Тіна Кароль поділилася своїми думками та зізналася, що залишатися вірною самій собі завжди було її догмою протягом усього творчого шляху.

Тіна Кароль зазначила, що жодних компромісів не може бути зроблено в цьому питанні, і вона пишається своєю патріотичною позицією.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Так я готувалася до туру": Приходько з подругою та шампанським здивувала кадрами з Буковеля.

Як повідомляла Politeka, "Процвітає всупереч": Ребрик приїхала на гастролі і показала, як оживає понівечене війною місто.

Також Politeka писала, що "Я ще тільки навчаюсь, але…": Тарабарова з донечкою на руках поділилася корисними лайфхаками для молодих мам.