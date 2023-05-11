Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу Оля Цибульська також виклала такий ролик, у якому пояснила життєву правду про довіру.

У новому відео Оля Цибульська постала в "пацанському образі", вона сидить навпочіпки і мовить життєву правду про довіру. Перед камерою артистка з'явилася в сірих джинсах та бежевому піджаку, її волосся стирчить із зав'язаної на голові хустки, а на обличчі немає макіяжу.

"Довіра - як туалетний папір, нею ду*у можна витерти лише один раз", - із серйозним виглядом мовить Оля Цибульська у своєму ролику. У підписі до публікації артистка написала: "Відзнач людину, якій довіряєш".

Шанувальники не пройшли і відразу почали коментувати нове відео, яке опублікувала Оля Цибульська:

"Коротко, ясно і реально правда".

"Навчи мене цю дульку на голові гарно крутити".

"Довіряю тільки сама собі".

"На жаль, такої людини немає".

"Правильно сказано! Золоті слова!"

"Це я сама".

"Довіряти можна лише собі".

"100%, зараз дуже важко довіряти людям".

"Мені подобаються іскрометні вислови Цибульської".

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