Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу Оля Цибульська також виклала такий ролик, у якому пояснила життєву правду про довіру.
У новому відео Оля Цибульська постала в "пацанському образі", вона сидить навпочіпки і мовить життєву правду про довіру. Перед камерою артистка з'явилася в сірих джинсах та бежевому піджаку, її волосся стирчить із зав'язаної на голові хустки, а на обличчі немає макіяжу.
"Довіра - як туалетний папір, нею ду*у можна витерти лише один раз", - із серйозним виглядом мовить Оля Цибульська у своєму ролику. У підписі до публікації артистка написала: "Відзнач людину, якій довіряєш".
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Шанувальники не пройшли і відразу почали коментувати нове відео, яке опублікувала Оля Цибульська:
"Коротко, ясно і реально правда".
"Навчи мене цю дульку на голові гарно крутити".
"Довіряю тільки сама собі".
"На жаль, такої людини немає".
"Правильно сказано! Золоті слова!"
"Це я сама".
"Довіряти можна лише собі".
"100%, зараз дуже важко довіряти людям".
"Мені подобаються іскрометні вислови Цибульської".
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