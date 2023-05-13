Співачка Камалія після заяви про розлучення з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром вирішила висловитися про особисте Інстаграм.

Популярна українська співачка Камалія , справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, нещодавно розповіла, що змушена розлучитися з чоловіком після двадцяти років спільного життя. При цьому артистка попросила не торкатися цієї теми в мережі і не запитувати її про причини цього рішення.

Натомість артистка попросила поваги до її особистого життя. Зараз Камалія наголошує на своїй творчості, дочках та близьких. Цього разу співачка вирішила розповісти про ще одну людину, яка їй дуже дорога.

Камалія поділилася рідкісним кадром із мамою, а також звернулася до шанувальників, розповідаючи про особисте.

«Друзі, спеціально виставляю цю посаду за день, щоб нагадати, що вже завтра, 14 травня, чудове свято – День матері. Обов'язково привітайте ваших мам.

А я вітаю мою дорогу мамку та всіх українських мам! Дякую Богові, що подарував і мені можливість пізнати щастя материнства! Міцного всім нам здоров'я! Нехай здійсниться заповітне наше спільне бажання! - Поділилася Камалія в Інстаграм.

У мережі почали підтримувати посаду найбагатшої співачки України:

«Щирі вітання!; Інна Петрівна – красуня!; Яка прекрасна у Вас мама! Здоров'я їй; вітаю вашу маму! Нехай Бог дає їй здоров'я! А свою я тільки подумки згадаю...; Боже, які ж Ви з матір'ю гарні. Дай, Боже здоров'я та миру; Дякую Камалію, і Вас зі святом вітаю».

Нагадаємо, раніше Камалія продовжувала публікувати спільні фото з чоловіком, натякаючи, що їм вдалося зберегти чудові стосунки.

У шлюбі з британо-пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром співачка була з 2003 року і завдяки його стану набула статусу найбагатшої співачки України. Після повномасштабного вторгнення Росії Камалія разом із чоловіком і дітьми поїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася в Україну і не могла часто бачитися з родиною.

Також на своїй сторінці в Instagram Камалія розповіла, де зараз Захур та діти і чому вона не може бути разом із ними.

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