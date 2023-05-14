Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася спокусливим відео, на якому в деталях показала свій незвичайний образ, а підпис до посту поділилася враженнями про Євробачення.

Як видно, у ролику Злата Огневич позує десь у закулісся, вона млосно крутиться перед камерою, явно задоволена собою. Перед камерою співачка з'явилася в розкішній шовковій сукні кольору синій-металік, яка підкреслила струнку фігуру та пружне декольте. Волосся Злата Огневич елегантно вклала, а на її обличчі витончений макіяж.

У підписі до публікації Злата Огневич написала: "Сьогодні був такий хвилюючий момент! Я стала речником на Євробаченні 2023 від України. Радію, що принесла гарну звістку Швеції і вітаю з перемогою прекрасну @loreenofficial! Дякую за фантастичну колаборацію України та Великобританії, це дивовижна мить, історична. Потужний і дуже достойний виступ @tvorchi_official. Сталеві серця! Всім Світла! Я щаслива, що увесь світ бачить, яка талановита наша країна, креативні люди і те, що ми світимо крізь такі складні часи! Слава Україні!".

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