Відома популярна співачка Тіна Кароль поділилася рідкісними кадрами із сином, які одразу ж розлетілися мережею. На фан-сторінці, присвяченій творчості та життю Тіни, з'явилися фото з Веніаміном.

Так, зірка поділилася з публікою рідкісними та значущими моментами, проведеними нею разом зі своїм 14-річним сином Веніаміном у Великій Британії. Веніамін є пам'яттю та продовженням покійного чоловіка Тіни, знаменитого продюсера Євгена Огіра.

Нещодавно Тіна Кароль прибула до Великобританії як запрошена зірка на престижній музичній події - пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Після свого виступу на сцені, Тіна відразу ж поспішила до свого сина, який навчається в одному з найкращих навчальних закладів у Лондоні.

Тіна Кароль із сином вирішила відзначити День матері, який цього року припав на 14 травня.

На одній із фотографій 14-річний Веніамін радісно позує разом зі своєю зірковою мамою на селфі. Кожне фото показує, наскільки виріс і став дорослим Веніамін. Хлопчик вже значно перевершує зростанням свою талановиту маму і напрочуд нагадує свого батька.

Важливо, що Тіна Кароль сама взяла він відповідальність за виховання сина після втрати свого чоловіка. Євген Огір помер у 2013 році від онкологічного захворювання. Тіна з вдячністю згадує свого покійного чоловіка і приділяє багато часу та любові своєму синові.

Це відразу відзначають у соціальній мережі та шанувальники:

«Веня такий дорослий. Будьте щасливі!; Які схожі; Дуже милі фото. З днем ​​матері вас Тіна; Він копія тато; Тіна нехай зберігає Вас Господь Бог і нехай Ваш синочок дарує Вам лише щастя та радість у Вашому житті;

Тіночка дякую тобі, що ти зробила і робиш для України! якщо потрібна моя допомога я з радістю; Супер, будьте щасливі і хай буде все гаразд!; Які ви гарні схожі на здоров'я вам та доброї долі» - пишуть шанувальники Тіни Кароль.

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