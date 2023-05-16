Известная украинская певица Настя Каменских после скандала, решила высказаться о личном и снова получила много критики.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает привлекать к себе внимание, а вчера также попала в скандал из-за пиара на военных потребностях украинских защитников. Артистка устроила конкурс, обещая победителю хорошее вознаграждение за подписку на различные аккаунты. При этом Каменских также обещала отдать сто тысяч гривен на авто для военных.

«18 ракет было запущено сегодня ночью по Украине. Кажется, мы уже привыкли к любым испытаниям, но сегодня в 3 ночи снова, словно впервые, чувствуешь, как дрожат стены.

Говорят, что Бог дает столько испытаний, сколько человек может выдержать. Так мы кто с вами?

Ведь то, что ежедневно переживают наши люди в разных уголках страны, — это испытания, которые по силам только по-настоящему сильным и несгибаемым людям, которыми и есть украинцы. Держимся и не сдаемся» - написала Каменских.

Однако в сети внимание к Насте Каменских и ее обращению было негативным. Напомним, недавно она также удалила свой конкурс после пиара над потребностями украинских защитников. Мнения пользователей сети разделились:

«А что там с Infinity, почему Вы удалили сообщение?; Всю злобу в донат; Это верно. Мы уже не те, которыми были 24 февраля; Где девался гивавей?; Тебе ли жаловаться; Но Настя в этом не виновата, она просто делится переживаниями и все;

Ой, а где видео с гивом??😅 Что случилось?; Где девался гивавей?; А почему удалила свой пост с розыгрышем Инфинити?; Лучше вообще молчите…Настя, а где тачка? Или уже зп отбила?))» - написали под постом Каменских.

Ранее Каменских в условиях конкурса просила подписку на 93 аккаунта. Благотворительность состоит в том, что сама артистка переведет 100 тыс. грн в сбор на авто для ВСУ. Плюс все это преподносится под соусом «поддержки украинского бизнеса».

Среди 93 аккаунтов, на которые нужно подписаться, есть онлайн-магазины, турагентства, тарологи, наследственная ясновидящая, блоггеры-миллионники. То есть это такая-бизнес схема, как быстро и относительно недорого набрать фолловеров.

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