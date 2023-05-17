Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася чарівним відео та яким заінтригувала прем'єрою нового хіта.

У ролику Злата Огнєвіч відбита у красивому зеленому саду з квітучими яблунями. Перед камерою вона з'явилася у вузьких темних велосипедах та короткому топі, а зверху накинула темно-сірий тренч. Її волосся зібране в незвичайну недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж. У ролику Злата Огневич гуляє садом і чуттєво виконує нову пісню, яку презентує українцям вже 26 травня.

У підписі до публікації Злата Огнєвіч написала: "Як вам нова пісня? Прем'єра 26 травня". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чарівний голос. Чекаємо на прем'єру".

"Люблю всім серцем. Одна з найкращих співачок України".

"З твоїм голосом, Злато, треба випускати пісні щомісяця".

"Яка ви талановита. Голос дуже сильний".

"Ваш голос зачаровує".

"Дуже хороша пісня, ви молодець".

"Неймовірна пісня у саме серце".

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