Співачка Світлана Лобода нарвалася на критику через нове відео з тренуванням.

Українська співачка Світлана Лобода показала, як тренується. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами. На відео можна побачити Світлану Лободу, яка робить тренування на стільці.

"Щоденні тренування - це, в першу чергу, підвищення рівня самодисципліни. Це вироблення гормонів, які відповідають за настрій...а ще - це абсолютна впевненість у собі і в тому, що ти входиш у новий день зарядженим лише позитивними емоціями і в тебе достатньо сили щоб змінювати цей світ на краще", - написала Світлана Лобода.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Світлани Лободи:

"А ще Лободі настав час навчитися писати українською. Зрозуміло, що вона звертається до аудиторії Росії. Але все-таки продовжувати сидіти на двох стільцях не найкраща ідея";

"Складна, але не найкорисніша вправа для суглоба. Для м'язів так, але колінні суглоби плачуть";

"Не можу себе змусити тренуватися... Зате щодня танцюю. Люблю танці";

"Весь світ тепер на стільцях під вдих видих найближчі 2 тижні))))";

"Ну так, треба ж качати те місце, яким на двох стільцях сидітимете";

"Світлана вам потрібно вести свій аккаунт з гімнастики, з йоги 100% було б мільйон фоловерів".

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