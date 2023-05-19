Українська співачка Світлана Лобода показала, як тренується. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами. На відео можна побачити Світлану Лободу, яка робить тренування на стільці.
"Щоденні тренування - це, в першу чергу, підвищення рівня самодисципліни. Це вироблення гормонів, які відповідають за настрій...а ще - це абсолютна впевненість у собі і в тому, що ти входиш у новий день зарядженим лише позитивними емоціями і в тебе достатньо сили щоб змінювати цей світ на краще", - написала Світлана Лобода.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Світлани Лободи:
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"А ще Лободі настав час навчитися писати українською. Зрозуміло, що вона звертається до аудиторії Росії. Але все-таки продовжувати сидіти на двох стільцях не найкраща ідея";
"Складна, але не найкорисніша вправа для суглоба. Для м'язів так, але колінні суглоби плачуть";
"Не можу себе змусити тренуватися... Зате щодня танцюю. Люблю танці";
"Весь світ тепер на стільцях під вдих видих найближчі 2 тижні))))";
"Ну так, треба ж качати те місце, яким на двох стільцях сидітимете";
"Світлана вам потрібно вести свій аккаунт з гімнастики, з йоги 100% було б мільйон фоловерів".
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