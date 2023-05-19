У програмі "Слава+" зірка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолєс розповіла, що одна конкретна ситуація допомогла їй полюбити себе та позбутися низки комплексів.

Коли Лєра Товстолєс працювала в модельному бізнесі, їй одразу вказали на її недоліки: шрам на переніссі, рідке волосся, зайва вага (хоча артистка тоді важила 60 кг і для її зросту це ідеал).

"Їм не подобалися мої ноги, стегна. Їм не подобався мій сміх, їм не подобалося те, що я розважала моделей на показі, і вони не встигли вийти. Я постійно чула критику. Мені завжди казали, що я гірша, ніж інші", — пригадує зірка студії "Квартал 95".

Але пізніше, у віці 21 року, Валерія Товстолєс потрапила до "Ліги Сміху", де й зустріла репера та продюсера Потапа (Олексія Потапенка), який допоміг їй змінити думку про себе.

"Моє ставлення до себе змінив Потап. Він тоді нас взяв нас у "Лігу сміху", нашу команду "180 і вище". Я пам'ятаю, щось я виступаю, робимо якусь сценку. Я захожу за лаштунки, він мене хапає і каже: "Ти дуже гарна, ти просто це ще не розумієш. В тебе неймовірно гарні ноги, ти нереально спокуслива. Ти будеш всім, я тобі кажу: і ведуча, і акторка, і все ти будеш. Просто повір, я тобі хочу це сказати, щоб ти це запам'ятала", — пригадує зірка "Квартал 95" Валерія Товстолєс.

Валерія Товстолєс з "Квартал 95" наголосила, що Потап казав це без будь-яких залицянь, а просто щиро висловився та підтримав артистку.

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