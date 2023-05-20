На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна прокоментувала інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного ведучому програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарова.

"Навіть приховувати не буду, що на місці Дмитра Комарова мріяла бути я) Але це не відміняє той факт, що рідкісне інтерв‘ю з моїм особистим богом Валерієм Федоровичем Залужним заслуговує на вашу увагу. Звісно, його треба подивитись повністю на каналі Діми «Світ навиворіт»", — радить Маша Єфросиніна.

Марія Єфросиніна вирішила поділитися з українцями нарізкою найважливіших, на її думку, моментів із повного інтерв'ю.

"Але я змонтувала для вас 4 хвилини відповідей головнокомандуючого на питання, які остобисто тригерять мене: чому ці нелюди нас так жорстоко знищують? За рахунок чого й кого ми тримаємося проти численної (треба визнати) нечисті? І який план? Дуже надихає та надає впевненості!", — додала Єфросиніна.

Українці в коментарях підтримали Машу Єфросиніну та висловлюють своє захоплення Валерієм Залужним:

"Коли дивилась, декілька разів плакала. Біль в його очах неможливо приховати. Біль, який відчуває кожен з нас, але приховує за усмішкою, макіяжем або сильним чоловічим обличчям";

"Голос Залужного, як окремий вид мистецтва😍";

"Неймовірний чоловік і професійний генерал, нам дуже пощастило, завдяки таким захисникам, ми переможемо!".

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