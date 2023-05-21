Найбагатша співачка України Камалія показала, з яким розмахом їй вдалося повеселитися у Каннах.

Українська співачка Камалія відзначила свій 46 день народження 18 травня в особливому стилі. Замість гучного святкування артистка вирішила вирушити до міста Канни, щоб взяти участь у благодійному вечорі, присвяченому українській культурі – Ukrainian fashion film festival.

На цьому заході Камалія вразила глядачів своїм музичним виступом, виконавши свої відомі хіти українською мовою. На честь свого дня народження вона постала перед публікою у блакитному костюмі, прикрашеному віночком на голові.

«Дякую друзі, дорогі шанувальники, рідні, кожному, хто привітав мене з Днем народження! Окрема подяка Захуру за сюрприз! Адже зараз організувати святкову вечірку у Каннах, де відбувається Міжнародний кінофестиваль, і навіть знайти вільний столик у ресторані практично неможливо.

Затишний ресторан, шампанське, квіти і смачний торт… Дякую прекрасному Олегу Скрипці та його команді, які своїми піснями під баян, зробили мій День народження незабутнім! Камалія.

Шанувальники привітали Камалію у відповідь під кадрами.

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