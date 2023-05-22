Відома популярна співачка Тіна Кароль нещодавно вразила образом на Євробаченні, випустила нову пісню та оновила кліп після скандалу. Артистка прагне привертати увагу до себе та своєї творчості, тому в соціальних мережах наголошує саме на нових роликах.

Цього разу Тіна Кароль показала, як виступає у улюбленому стилі перед шанувальниками. Такий образ зірки оцінюють позитивно, на відміну образ Тіни на Євробачення. Тоді червоне плаття з сіточкою і камінням багато хто розкритикував зайву відвертість.

А ось чорну сукню із простим вирізом і без акценту на формах оцінили позитивно.

«Красуня; А ти дивися на мене... Така гарна; Ваш голос зачаровує; Живе виконання чудове; Кохаємо наша; Така гарна; Неймовірна; Може ще здивувати;

Реальна відданість країні; Добре знято; Наша талановита зірочка; Кохання в країну безмежне 🇺🇦; чудова 😍» - пишуть шанувальники Кароль.

Як раніше висловилася Кароль про свою нову роботу, цього разу вона вирішила розповісти щось чуттєве. Це історія одного кохання, яке відгукнеться у багатьох. Використовуючи алегорії, Кароль порівнює почуття зі стихіями.

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