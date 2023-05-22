Мерьєм Узерлі, відома українській публіці завдяки своїй ролі Роксолани у серіалі "Величний вік", викликає подив своїм мовчанням щодо конфлікту в Україні. Більше того, вона активно видаляє коментарі, пов'язані із цією темою, на своїх соціальних медіа-сторінках.

Нещодавно на 76-му Канському кінофестивалі Мер'єм Узерлі з'явилася у сукні, створеній російською модельєркою Юлією Яніною. Її образ також викликав критику серед шанувальників, які помітили, що актриса виглядає дещо штучно і надто часто вдається до пластичної хірургії та ін'єкцій краси.

У коментарях під її постами у соціальних мережах часто виникають питання щодо її ставлення до війни в Україні. Однак Мерьєм вважає за краще не відповідати на ці запитання та видаляти такі коментарі.

У соціальних мережах, у тому числі і Телеграм-каналах, з'являються пости з невдоволенням по відношенню до поведінки Узерлі.

«Ви досі дивитеся "Велике століття"? Так ось. Мерьєм Узерлі, яка зіграла роль Роксолани, не лише досі мовчить про війну, а й підтримує російську "культуру"» - повідомляють у Телеграм.

Нагадаємо, вже в березні 2022 року актриса викликала невдоволення українських шанувальників, коли погодилася знятися для російського журналу HELLO!. Такі вчинки викликають негативне ставлення не лише української публіки, а й усіх, хто підтримує Україну у цьому конфлікті.

Незважаючи на це, український телеканал 1+1 продовжує показувати серіал "Чудовий вік. Роксолана" за її участю, де вона грає роль молодої української дівчини, яка потрапила в полон до турків і зіткнулася з інтригами на подвір'ї султана.

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